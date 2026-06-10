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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye’nin en stratejik ihraç ürünlerinin başında gelen fındıkta hasat sezonuna kısa bir süre kala, Karadeniz’de hareketli günler yaşanıyor.

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, üreticilerin gözünün kulağının fiyat ve rekolte açıklamalarında olduğu bu kritik dönemde, Haziran ayı olağanüstü istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Ordu Dünya fındık üretiminin ve ihracatının kalbi olan Ordu’da tarım temsilcileri tek ses oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan liderliğindeki Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Haziran ayı zirvesini Korgan Ziraat Odası Başkanlığı ev sahipliğinde yaptı.

İl genelindeki tüm oda başkanları ve genel sekreterlerin eksiksiz katılım sağladığı toplantıda, fındık piyasasının geleceği ve tarımsal üreticilerin güncel sorunları masaya yatırıldı.

Fındık Üreticisinin Gözü Bu KararlardaYaklaşan yeni sezon öncesinde maliyetler, taban fiyat beklentileri, yerel tarım işçilerinin durumu ve fındıkta verimlilik konuları toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu. Serbest piyasadaki dalgalanmalara karşı üreticinin emeğini korumak amacıyla atılacak adımlar üzerinde ortak karar kılındı.

Zirve, fındık politikalarının ulusal düzeyde şekillenmesi açısından kritik bir "ortak akıl" buluşmasına sahne oldu.Başkan Soydan: "Tarımsal Konularda İstişarelerde Bulunduk"Toplantının ardından ulusal basına değerlendirmelerde bulunan Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, bölge tarımı için birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Soydan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Haziran ayı toplantımızı Korgan Ziraat Odası Başkanlığı ev sahipliğinde, tüm Oda Başkanlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik. Toplantımızda fındık ürünümüz başta olmak üzere tarımsal konularda istişarelerde bulunduk. Toplantımıza katılım sağlayan tüm Oda Başkanlarımıza ve Genel Sekreterlerimize teşekkür ediyoruz."

Korgan’da gerçekleşen bu stratejik zirveden çıkan sonuçların ve hazırlanan raporların, Karadenizli fındık üreticilerinin taleplerini doğrudan yansıtacak şekilde TZOB Genel Merkezi ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile paylaşılacağı öğrenildi.