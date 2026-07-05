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Kaynak: ANKA

Fındıklı Çok Sesli Kadın Korosu, 9-12 Temmuz 2026 tarihlerinde İstanbul'da Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden seçkin koroların katılımıyla düzenlenecek 4. İstanbul Koro Festivali'nde sahne alacak.

Fındıklı Çok Sesli Kadın Korosu, 9-12 Temmuz 2026 tarihlerinde İstanbul'da Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden seçkin koroların katılımıyla düzenlenecek 4. İstanbul Koro Festivali'nde sahne alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestra Müdürlüğü ile Turizm Şube Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen festival, dört gün boyunca İstanbul'un farklı kültür ve sanat mekânlarında müzikseverlerle buluşacak.

ÇOK SESLİ MÜZİK ANLAYIŞI

Festival kapsamında İngiltere, Gürcistan, Avusturya ve farklı ülkelerden gelen uluslararası koroların yanı sıra Türkiye'nin başarılı çocuk, gençlik ve yetişkin koroları da sahne alacak. Konserler, Muhsin Ertuğrul Ana Sahne, Anadolu Hisarı, Müze Gazhane ve Artİstanbul Feshane'de verilecek.

Festivalin dikkat çeken topluluklarından biri de Fındıklı Çok Sesli Kadın Korosu olacak. Koro, Karadeniz'in çok kültürlü mirasını çok sesli müzik anlayışıyla İstanbul'a taşıyacak. Koro, 10 Temmuz Cuma saat 21.20'de Muhsin Ertuğrul Ana Sahne'de, 11 Temmuz Cumartesi ise saat 21.00'de Anadolu Hisarı'nda konser verecek.