Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ

Rize’nin Fındıklı ilçesinde Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP’li asil ve yedek belediye meclis üyeleri ile ilçe örgütü üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiklerini açıkladı.

Çervatoğlu, CHP’de yaşanan gelişmelerin ardından bu kararı aldıklarını belirterek, kurulacağı açıklanan yeni siyasi partiye kadar görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini ifade etti. Belediye hizmetlerinin ise kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı.