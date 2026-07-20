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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta, yaklaşan hasat sezonu öncesi üreticinin feryadı yükseliyor. Ordu Aybastı Merkez Mahalle Muhtarı Ömer Elçik, Canik Dağları’ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek fındık üreticisinin karşı karşıya kaldığı büyük ekonomik krizi ve mağduriyeti dile getirdi.

MALİYET VE PİYASA ARASINDAKİ UÇURUM BÜYÜYOR

Üretim maliyetlerinin katlandığını ancak serbest piyasa fiyatlarının bunun çok altında kaldığını belirten Muhtar Ömer Elçik, fındık daldayken üreticiye olan maliyetinin 220 ile 230 TL arasında değiştiğini vurguladı. Buna karşın serbest piyasada fındık fiyatlarının 160-170 TL bandında sıkışıp kaldığını ifade eden Elçik, üreticinin her geçen gün daha da borçlandığını ve büyük bir tedirginlik yaşadığını belirtti.

"TMO EN AZ 300-320 TL TABAN FİYAT AÇIKLAMALI"

Karadeniz genelinde, Ordu'da ve özellikle Aybastı'da fındık üreticilerinin acil müdahale beklediğinin altını çizen Muhtar Elçik, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) için taban fiyat çağrısında bulundu. Üreticinin yaralarının sarılabilmesi ve emeğinin karşılığını alabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun fındık alım fiyatını en az 300-320 TL bandında açıklaması gerektiğini savundu. Fındık üreticisi, hasat öncesinde devletten gelecek can suyu niteliğindeki bu müjdeli haberi bekliyor.