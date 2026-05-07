Giresun Ticaret Borsası tarafından açıklanan verilere göre, ticaret borsalarında son 8 ayda 298 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

Açıklamada, fındık üretim bölgelerinde faaliyet gösteren 21 ticaret borsasında gerçekleşen satışlara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Buna göre, 2025 Ağustos ile 2026 Mart aylarını kapsayan dönemde toplam 298 bin 216 ton yeni sezon fındık alım-satımı yapıldı.

En fazla işlem 59 bin 622 tonla Giresun’da gerçekleşti. Sakarya 58 bin 514 tonla ikinci sırada yer alırken, Düzce ve Bolu toplamda 42 bin 488 tonluk işlem hacmiyle öne çıkan diğer merkezler oldu.

Veriler, fındık piyasasında hareketliliğin sürdüğünü ve özellikle Karadeniz bölgesindeki ticaret hacminin güçlü seyrini koruduğunu ortaya koydu.