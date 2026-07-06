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Kaynak: AA

Türkiye’de fındık piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Giresun Ticaret Borsası’nın açıkladığı verilere göre, 2025 Ağustos ile 2026 Mayıs dönemini kapsayan 10 aylık süreçte ticaret borsalarında toplam 345 bin 425 ton yeni sezon fındık satıldı.

Fındık üretiminin yoğun olduğu bölgelerde faaliyet gösteren 21 ticaret borsasında gerçekleşen satış işlemleri, sektörün güçlü seyrini ortaya koydu.

EN FAZLA İŞLEM GİRESUN’DA

Verilere göre, söz konusu dönemde en yüksek işlem hacmi:

70 bin 446 tonla Giresun

67 bin 467 tonla Sakarya

47 bin 412 tonla Ordu

olarak sıralandı.

FINDIK TİCARETİNDE YOĞUN SEZON

Açıklanan rakamlar, Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan fındıkta iç piyasadaki ticaret hacminin yüksek seyrettiğini gösterdi. Özellikle Karadeniz bölgesindeki borsalarda yoğunlaşan işlemler, üretim ve talep dengesinin canlılığını koruduğuna işaret etti.