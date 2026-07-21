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Kaynak: AA / İHA

Fındık hasadına sayılı günler kala Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin merakla beklediği günlük yevmiye ücretleri netleşti.

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Adapazarı Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen toplantının ardından 2026 yılı fındık toplama ücretlerini kamuoyuyla paylaştı.

İLÇELERE GÖRE ÜCRETLER DEĞİŞİYOR

Alınan karara göre Karasu ve Kocaali ilçelerinde günlük fındık toplama yevmiyesi 1600 TL olarak belirlendi.

Sakarya'nın diğer ilçelerinde ise mevsimlik tarım işçilerine ödenecek günlük ücret 1750 TL olacak.

"1101 LİRANIN ALTINDA ÜCRET ÖDENEMEZ"

Bayraktar, açıklanan rakamların tavsiye niteliğinde olduğunu belirterek, yasal olarak işçilere 1101 liranın altında ücret ödenemeyeceğini söyledi.

Brüt asgari ücretin 30'da 1'ine denk gelen bu tutarın altına inilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Bayraktar, patoz saat ücretinin ise 5 bin 500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

SAKARYA'NIN FINDIK REKOLTESİ AÇIKLANDI

Toplantıda 2026 yılı fındık rekolte tahmini de paylaşıldı.

Bayraktar, Sakarya'da 787 bin 490 dönüm alanda yapılan değerlendirmeler sonucunda 89 bin 261 ton fındık rekoltesi beklendiğini belirtti. Dekar başına ortalama verimin ise 113,74 kilogram olarak tahmin edildiğini ifade etti.

ÜRETİCİNİN FİYAT BEKLENTİSİ 300 TL

Ali Şener Bayraktar, üreticilerin 2026 yılı fındık alım fiyatına ilişkin beklentisinin de kilogram başına 300 TL seviyesinde olduğunu dile getirdi.