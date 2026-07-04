Türkiye’nin fındık ihracatında Trabzon liderliğini sürdürüyor. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, 2026 yılının ocak-haziran döneminde ihracatın önemli bölümü Trabzon’dan gerçekleştirildi.
6 AYDA 1,4 MİLYAR DOLARLIK GELİR
Türkiye genelinde:
106 bin ton fındık ihraç edildi
1 milyar 435 milyon doların üzerinde gelir sağlandı
Trabzon’dan 521 milyon dolarlık ihracat
Aynı dönemde Trabzon’dan:
32 bin 540 ton fındık ihraç edildi
521 milyon 70 bin dolar gelir elde edildi
Bu rakamlarla Trabzon:
Türkiye fındık ihracatının yüzde 36,3’ünü tek başına gerçekleştirdi
MİKTAR DÜŞTÜ, DEĞER ARTTI
Geçen yılın aynı dönemine göre:
İhracat miktarında yüzde 26 düşüş
İhracat değerinde ise yüzde 34 artış yaşandı
Veriler, fındık ihracatında miktar bazlı gerilemeye rağmen birim fiyatların yükseldiğine işaret ederken, Trabzon’un sektördeki lider konumunu koruduğunu ortaya koydu.