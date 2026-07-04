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Kaynak: AA

Türkiye’nin fındık ihracatında Trabzon liderliğini sürdürüyor. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, 2026 yılının ocak-haziran döneminde ihracatın önemli bölümü Trabzon’dan gerçekleştirildi.

6 AYDA 1,4 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Türkiye genelinde:

106 bin ton fındık ihraç edildi

1 milyar 435 milyon doların üzerinde gelir sağlandı

Trabzon’dan 521 milyon dolarlık ihracat

Aynı dönemde Trabzon’dan:

32 bin 540 ton fındık ihraç edildi

521 milyon 70 bin dolar gelir elde edildi

Bu rakamlarla Trabzon:

Türkiye fındık ihracatının yüzde 36,3’ünü tek başına gerçekleştirdi

MİKTAR DÜŞTÜ, DEĞER ARTTI

Geçen yılın aynı dönemine göre:

İhracat miktarında yüzde 26 düşüş

İhracat değerinde ise yüzde 34 artış yaşandı

Veriler, fındık ihracatında miktar bazlı gerilemeye rağmen birim fiyatların yükseldiğine işaret ederken, Trabzon’un sektördeki lider konumunu koruduğunu ortaya koydu.