Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye 1 Ocak-30 Nisan 2026 döneminde 70 bin 961 ton fındık ihraç ederek 987 milyon 439 bin dolar gelir sağladı.

Geçen yılın aynı döneminde ise 103 bin 309 ton fındık ihracatından 846 milyon 521 bin dolar gelir elde edilmişti.

BİRİM FİYAT YÜKSELDİ

Veriler, ihracat miktarında düşüş yaşanmasına rağmen toplam gelirin artmasının, birim fiyatlardaki yükselişten kaynaklandığını ortaya koydu. Bu durum, küresel talep ve fiyat dengelerindeki değişimin ihracat gelirlerine olumlu yansıdığını gösterdi.

FINDIK EKONOMİYE KATKISINI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan fındık, 2026’nın ilk dört ayında da ülke ekonomisine güçlü katkı sağlamaya devam etti.