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Kaynak: AA / İHA

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşanan acı olayda, fındık bahçesinde çalıştığı sırada eşek arısının soktuğu 57 yaşındaki Aysel Yaman yaşamını yitirdi.

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kaptaş Kurtlar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kardeşine fındık bahçesindeki dip temizliği çalışmalarında yardım eden Aysel Yaman, çalışma sırasında eşek arısının saldırısına uğradı.

ARIYA ALERJİSİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Arıya alerjisi bulunduğu belirtilen Yaman, sokmanın ardından fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yaman'ı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Aysel Yaman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Aysel Yaman'ın cenazesinin, ikindi namazı öncesinde Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Abdi Köyü Teperen Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Kaptaş Kurtlar Köyü aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.