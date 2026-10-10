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Kaynak: İHA

Olay, Bulancak ilçesine bağlı Demircili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinde yürüdüğü sırada ayağı kayan Ayla Kırım dengesini kaybederek yere düştü. Kırım, düşmenin etkisiyle başını ve vücudunun bazı bölümlerini taşlık alana çarptı.

Kırımı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Kırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vefat eden Ayla Kırım’ın cansız bedeni Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.