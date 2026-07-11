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Kaynak: İHA

Samsun’un kırsal bölgelerinde, yaklaşan fındık hasat dönemi öncesinde tarım alanlarında hareketli günler yaşanıyor. Kırsal mahallelerdeki fındık bahçelerine yaban domuzlarının dadanması, bölge halkını harekete geçirdi. Üreticilerin yardım talep etmesi üzerine, avcılar duruma müdahale etti.

Son dönemde artan yaban domuzu istilası nedeniyle fındık üreticileri, ilgili kurumlardan destek talebinde bulundu. Yapılan resmi koordinasyon ve planlamaların ardından, belirlenen riskli bölgelerde yaban domuzlarına karşı mücadele başlatıldı.

Bu kapsamda Atakum ilçesine bağlı Kurugökçe Mahallesi'nde avcıların katılımıyla bir çalışma gerçekleştirildi. Tarım arazilerine zarar veren yaban domuzları, sürek avı neticesinde etkisiz hale getirildi.

Hasat sezonu öncesinde bahçelerinde oluşabilecek ekonomik kaybın önüne geçilmesi açısından bu adımın büyük önem taşıdığını vurgulayan fındık üreticileri, yetkililere ve avcılara teşekkür etti. Özellikle toplama dönemine yaklaşıldığında yaban hayvanlarının tahribatının arttığına dikkat çeken çiftçiler, benzer çalışmaların ihtiyaç duyulan diğer kırsal mahallelerde de sürdürülmesini talep ediyor.