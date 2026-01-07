Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki müzede yerli ve yabancı turistlere fındığın dikiminden üretimine, hasattan işlenme ve nakliye süreçlerine kadar tüm aşamalar detaylı şekilde sunuluyor.

Fındığın geleneksel yaşamdaki önemini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen müze, geçen yıl 14 bin 550 kişi tarafından ziyaret edildi.

2020'de açılan müze, bugüne dek toplam 51 bin 726 ziyaretçiyi konuk etti ve her gün 08.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebiliyor.