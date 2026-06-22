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Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz'de tarımsal üretime büyük darbe vuran kahverengi kokarca zararlısına karşı mekanik ve kimyasal operasyonların ardından, kalıcı çözüm hedefiyle biyolojik hamle devreye sokuldu. Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarlarında titizlikle üretilen samuray arıları, fındık bahçelerinde koruyucu kalkan oluşturmak üzere kanat çırpmaya başladı.

Aksu Mahallesi'nde düzenlenen resmi programda, Giresun Valisi Mustafa Koç ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tüpler içerisinde korunan samuray arılarını fındık dallarına bırakarak bu yılki biyolojik mücadele sezonunun startını verdi.

Giresun'un dünya fındık üretiminin kalbi olduğunu hatırlatan Vali Mustafa Koç, kokarca tehlikesine karşı geliştirilen eylem planının rakamsal boyutlarını şu verilerle paylaştı:

Geçmiş Yılın İstatistiği: 2025 yılı içerisinde fındık bahçelerine toplam 90 bin 664 adet samuray arısı salındı.

2026 Hedefi: Biyolojik savunma hattını güçlendirmek amacıyla bu yıl doğaya salınacak samuray arısı sayısı 130 bine yükseltildi.

Görevi: Samuray arıları, kahverengi kokarcanın yumurtalarının içine kendi yumurtalarını bırakarak (parazitleyerek) kokarcanın çoğalmasını daha larva aşamasındayken engelliyor. Bu sayede uzun vadede kimyasal ilaçlamaya olan bağımlılık minimize edilecek.

Zararlının tarım ekonomisine verdiği zararın küçümsenemeyecek boyutlarda olduğunu vurgulayan Vali Koç, geçtiğimiz yılın fındık bilançosuna dikkat çekti:

"2025 yılında bölgemizde yaşanan zirai don, mevsim normallerinin üzerindeki aşırı sıcaklar ve maalesef kahverengi kokarca baskısının birleşmesiyle fındık rekoltemiz yaklaşık yüzde 30 oranında gerileyerek 65 bin 735 tona kadar düştü. Üreticimizin bu büyük kaybını durdurmak ve emeğini korumak adına tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde adeta seferberlik yürütüyoruz."

Biyolojik mücadelenin yanı sıra kent genelinde yürütülen diğer koruyucu çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor:

Üretici Eğitimi: İl ve ilçe tarım müdürlüklerince düzenlenen farkındalık eğitimlerinde 46 binden fazla fındık üreticisine ulaşıldı.

Kışlak Temizliği: Kokarcanın kış aylarını geçirmek için saklandığı 102 bini aşkın hane, ahır, depo ve müştemilatta mekanik/kimyasal kışlak mücadelesi başarıyla yapıldı.

Feromon Tuzaklar: Bahçelerde popülasyon takibi ve imhası için feromon içerikli tuzakların dağıtımına devam ediliyor.

Vali Mustafa Koç, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu ancak kesin başarı için üreticilerin de entegre ilaçlama takvimine eksiksiz uyması ve evlerinin çevresindeki kışlak alanlarını sürekli kontrol altında tutması gerektiğini belirterek çağrıda bulundu.