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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu önceki Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu, başta fındık olmak üzere tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede merak edilen dini hükme açıklık getirdi. Kolukısaoğlu, zararlı böceklerin öldürülebileceğini ancak ateşle yakılarak imha edilmesinin caiz olmadığını belirtti.

Karadeniz'de özellikle fındık üreticilerinin en büyük sorunlarından biri haline gelen kahverengi kokarca ile mücadele sürerken, Ordu önceki Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu'ndan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Kolukısaoğlu, fındık ve diğer tarım ürünlerine zarar veren kokarca ile mücadelede vatandaşların merak ettiği dini hüküm konusunda açıklamada bulundu.

"MALI KORUMAK İÇİN ÖLDÜRMEK CAİZDİR"

Mustafa Kolukısaoğlu, fındık veya diğer tarım ürünlerine ciddi zarar veren kokarca ve benzeri zararlı haşerelerin, malı ve ürünü korumak amacıyla öldürülmesinin dinen caiz olduğunu ifade etti.

Tarımsal üretime zarar veren canlılarla mücadele edilmesinin doğal ve gerekli olduğunu belirten Kolukısaoğlu, bu konuda İslam dininin malın korunmasına önem verdiğini vurguladı.

"ATEŞLE YAKARAK ÖLDÜRMEK CAİZ DEĞİLDİR"

Ancak Kolukısaoğlu, kokarca ve benzeri zararlıların ateş kullanılarak yakılmasının İslami açıdan uygun olmadığını belirtti.

Yapılan değerlendirmede, canlıların ateşle cezalandırılması veya ateşle öldürülmesinin dinen tasvip edilmediği ifade edilirken, mücadelede farklı yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

YUMURTALAR İÇİN DE YAKMA YERİNE BAŞKA YÖNTEMLER ÖNERİLDİ

Kolukısaoğlu, kokarca yumurtalarının da yok edilmesi gerektiği durumlarda böceklerin yakılması yerine ilaçlama veya fiziksel imha yöntemlerinin kullanılmasının daha doğru olacağını belirtti.



İLAÇLAMA VE MEKANİK MÜCADELE TAVSİYESİ

Ordu önceki Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu, özetle fındık kurdu, kokarca ve benzeri zararlılarla mücadelede yakma yöntemi yerine tarımsal ilaçlama, mekanik mücadele ve fiziksel imha yöntemlerinin kullanılmasının dini hassasiyetler açısından daha uygun bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Kolukısaoğlu'nun açıklaması, kokarca ile mücadele kapsamında farklı yöntemler uygulayan üreticiler arasında da geniş yankı uyandırdı.