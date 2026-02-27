Mobil ödeme ve finans uygulaması Cash App’in sahibi olan ABD merkezli finansal teknoloji şirketi Block, 4 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.

Yeni adı X olan Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey’in liderliğindeki şirket, geçen yılın son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Dorsey, hissedarlara gönderdiği mektupta, Block’un çalışan sayısını “neredeyse yarı yarıya” azaltacağını duyurdu.

10 BİNDEN 6 BİNİN ALTINA

Dorsey, şirket bünyesindeki personel sayısının 10 binden 6 binin biraz altına düşürüleceğini belirterek, bunun 4 binden fazla kişinin işten ayrılması ya da danışma sürecine girmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Alınan kararın zor olduğunu ancak şirket için doğru adım olduğuna inandığını kaydetti.

“ZEKA ARAÇLARI ŞİRKETLERİ DEĞİŞTİRİYOR”

Kararın arkasındaki temel gerekçeyi ise yapay zeka ve üretkenlik araçları oluşturuyor.

Dorsey, zeka araçlarının bir şirket kurma ve yönetme biçimini değiştirdiğini belirterek, “Şirket içinde bunu şimdiden görüyoruz. Daha küçük bir ekip, oluşturduğumuz araçları kullanarak daha fazlasını ve daha iyisini yapabiliyor” dedi.

Bu dönüşümün henüz birçok şirket tarafından yeterince kavranmadığını savunan Dorsey, önümüzdeki yıl içinde pek çok şirketin benzer yapısal değişikliklere gideceğini öngördüğünü ifade etti.

Block’un kararı, teknoloji sektöründe yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.