Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Güney Kore'de uzun süredir "Samsung Card" adı altında finansal hizmetler sunan teknoloji devi, bu deneyimini Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyor. Barclays US ortaklığıyla sunulan Visa tabanlı Galaxy Card, Samsung'un küresel çapta cihaz ve yazılım ekosistemini finansal servislerle güçlendirme stratejisinin en yeni adımı olarak öne çıkıyor.

NİTELİKLİ NAKİT İADE (CASHBACK) VE HOŞ GELDİN ÖDÜLLERİ

Kullanıcıların harcama alışkanlıklarına göre şekillendirilen Galaxy Card'ın öne çıkan ödül ve nakit iade oranları şu şekilde sıralanıyor:

%5 Nakit İade: Samsung'un resmi kanalları üzerinden yapılan doğrudan ürün ve cihaz alışverişlerinde,

%3 Nakit İade: Samsung Wallet dijital cüzdan uygulaması üzerinden gerçekleştirilen tüm harcamalarda,

%2 Nakit İade: Netflix, Spotify ve Disney Plus gibi popüler dijital yayın platformu üyeliklerinde,

%1 Nakit İade: Yukarıdaki kategoriler dışındaki tüm standart alışverişlerde geçerli.

Ayrıca Samsung, kart sahiplerine özel bir açılış promosyonu da hazırladı. Kartı aldıktan sonraki ilk 90 gün içinde 2.000 dolar harcama yapan kullanıcılara 200 dolar nakit ödül verilecek. Bunun yanı sıra markanın "VIP Advantage" programında %20 indirim ve üyelik yenileme süreçlerinde %5 ekstra nakit iade imkânı sağlanacak.

ŞIK METAL TASARIM VE SIFIR YILLIK ÜCRET

Tamamen yıllık ücretsiz (no annual fee) olarak piyasaya sürülen Galaxy Card, fiziki olarak şık bir siyah metal kart seçeneğiyle geliyor. Kullanıcılar kartı ister fiziki olarak ister sanal formatta anında kullanmaya başlayabiliyor. Samsung Wallet ile tam entegre çalışan sistem sayesinde tüm harcamalar, kazanılan ödüller ve limit durumları doğrudan Galaxy cihazlar üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Seçili kullanıcı grupları için davetiye usulü başvuru süreci 20 Temmuz itibarıyla açıldı. Genel kullanıcı kitlesinin ise 22 Temmuz tarihinden itibaren Samsung Wallet uygulaması veya resmi web sitesi üzerinden başvurularını iletebileceği bildirildi.