Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İtalya'nın en büyük finans kuruluşlarından Intesa Sanpaolo'nun özel bankacılık kolu Fideuram, son dönemin en karmaşık yapay zeka destekli dolandırıcılık vakalarından birinin hedefi oldu. Şirketin eski Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Molesini'yi hedef alan dolandırıcılar, Intesa Sanpaolo CEO'su Carlo Messina'nın kimliğine bürünerek sahte bir WhatsApp mesajı gönderdi. Yurt dışındaki gizli ve acil bir finansal işlem için yardım talep eden mesajın ardından dolandırıcılar, tanınmış bir hukuk firmasının kıdemli ortağının sesini yapay zeka ile kopyalayarak teyit araması gerçekleştirdi.

Aramanın ve mesajların gerçekliğine inanan Molesini'nin talimatıyla banka finans departmanı üzerinden, ağırlıklı olarak Çin ve Hong Kong'daki hesaplara toplam 95 milyon euro (yaklaşık 108 milyon dolar) transfer edildi. Olayın ardından Molesini, kişisel gerekçeler sunarak görevinden istifa etti.

53 MİLYON EURO KURTARILDI, KALAN KISIM KRİPTOYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Transferlerdeki anormalliği kısa sürede fark eden Fideuram yetkilileri, uluslararası güvenlik ve finans kurumlarıyla iletişime geçti. İtalya, Portekiz ve Çin makamlarının ortak yürüttüğü operasyonel iş birliği sayesinde çalınan paranın 53 milyon eurosu kurtarılarak banka hesaplarına iade edildi.

Kayıp kalan 42 milyon euronun ise izini kaybettirmek amacıyla farklı ülkelerdeki hesaplar arasında transfer edildikten sonra kripto para birimlerine dönüştürüldüğü saptandı. Milano Savcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, AB dışından yabancı uyruklu bir şüphelinin siber dolandırıcılık suçlamasıyla mercek altına alındığı bildirildi.