Finans devi altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

Finans devi UBS, 2026 senesi için ons altın fiyat tahminini 6 bin 200 dolar olarak açıkladı.Derleyen: Baran Yalçın
Küresel finans devi UBS, 2026 senesi için altın fiyat tahminlerinde güncellemeye gitti. Banka tarafından gerçekleştirilen analizde 6 bin 200 dolarlık yeni bir hedef belirlendi.
Merkez Bankaları altın alıyor
UBS analistlerine göre, bu yükseliş beklentisinin altındaki en güçlü sebep, dünya genelindeki merkez bankalarının altın biriktirme taktiği.
Kaynaklara göre, merkez bankalarının altın yatırımı, fiyat dalgalanmalarına etki ediyor.
Altın piyasasının arz bölgesinde ciddi bir yapısal dengesizlik meydana geliyor. Bir madenin keşfinden üretime hazırlanmasının 7 ila 10 sene sürmesi ve mevcut maden tenörlerindeki düşüş, fiyatlar yükselse dahi üretimin hızla artmasını engelliyor.
Jeopolitik Risk Primi ve Senaryolar
Banka, mevcut fiyatlamaların içine 200 ila 400 dolar arasında bir jeopolitik risk primi eklenebileceğini söylüyor. Dünyada bölgesel çatışmaların yaşanması, ticaret savaşları ve büyük ekonomilerdeki siyasi geçiş riskleri altını "finansal sistem sigortası" haline getirmiş durumda.