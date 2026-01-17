Küresel ekonomi açısından Trump-Powell çekişmesinin bir kriz doğurabileceğine dikkat çeken Financial Times, kritik bir örnek olarak Türkiye'yi gösterdi. Erdoğan'ın "Laf dinlemiyor" diyerek dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden almasını gösterdi. O hamlenin Türk Lirası'na nasıl değer kaybettirdiğine dikkat çeken FT, "Bu adımın ardından uzun süreli ekonomik istikrarsızlık yaşandı. Türk Lirası sert değer kaybetti ve enflasyon fırladı" dedi.

FT, ABD Başkanı Donald Trump'ın FED Başkanı Jay Powell'i uzun süredir görevden almaya çalıştığını Erdoğan örneğiyle açıkladı.

Haberde, "Ortodoks olmayan ekonomik görüşlere sahip bir başkan, ülkesinin merkez bankası başkanının yoluna çıktığına karar verdi ve harekete geçmek için küresel normları bir kenara itti. Bu başkan Türkiye'den Recep Tayyip Erdoğan, yıl ise 2019'du" denildi.

"ABD'DEKİ DURUM DAHA DA VAHİM OLABİLİR"

ABD'deki durumun Türkiye'dekinden farklı olduğunun ifade edildiği haberde, "Erdoğan yönetiminin bile ülkenin en üst düzey bankacısının "suçlu" olabileceğini ima etmediği belirtildi.

Trump yönetiminin, Fed Başkanı Jay Powell hakkında Fed merkez binasındaki 2,5 milyar dolarlık tadilatı gerekçe göstererek federal soruşturma açması, "daha önce rastlanmamış bir baskı" olarak değerlendirildi. Powell, bu soruşturmanın Trump'ın faizleri düşürtmek için uydurduğu bir bahane olduğunu dile getirerek Adalet Bakanlığı'na sert çıkmıştı.

2019'DA NE OLMUŞTU?

6 Temmuz 2019 Cumartesi günü Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınmış, gerekçesiyle ilgili hiçbir açıklama yapılmamıştı. Bu olay sonrası Türkiye ekonomisinde ciddi bir kırılma yaşanmış, uzun yıllar sürecek olan enflasyon artış trendinin temelleri atılmıştı.