Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş ve Ahsen Eroğlu’nun paylaştığı “Rüya Gibi”, final kararı öncesi yayın gününü değiştirerek izleyicisine sürpriz yaptı. Dizi artık pazar günleri ekranlarda olacak.Final öncesi sürpriz gelişme: Rüya Gibi dizisi yayın gününü değiştiriyor - Resim : 1