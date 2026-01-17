Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş ve Ahsen Eroğlu’nun paylaştığı “Rüya Gibi”, final kararı öncesi yayın gününü değiştirerek izleyicisine sürpriz yaptı. Dizi artık pazar günleri ekranlarda olacak.
Final öncesi sürpriz gelişme: Rüya Gibi dizisi yayın gününü değiştiriyor
TMC Film yapımcılığındaki fenomen dizi “Rüya Gibi”, final kararı öncesi izleyiciyi şaşırtan bir hamle yaptı. 25 Ocak’tan itibaren dizi, pazar günleri izleyiciyle buluşacak.
