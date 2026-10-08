Final maçında canlı yayındaki tepkisi olay oldu: Fenerbahçe'den özür diledi

Oyuncu olarak da 4 yıl formasını giydiğim bir kulübe karşı saygısızlık yapmam söz konusu olamaz. Kamu yayıncısı olan TRT kurumu çatısı altında da zaten böyle bir yaklaşım mümkün olamaz. İstemeden üzdüğüm tüm izleyicilerden özür dilerim."