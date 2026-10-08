Fenerbahçe Tarfin'in Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı kazandığı karşılaşmanın ardından canlı yayında yaşanan bir an gündeme geldi.
Final maçında canlı yayındaki tepkisi olay oldu: Fenerbahçe'den özür diledi
Fenerbahçe Tarfin'in Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı kazandığı karşılaşmada TRT Spor yorumcusu Nilay Yiğit Kartaltepe'nin tepkisi tartışma yarattı. Eski milli basketbolcu, Fenerbahçe camiasından özür diledi.Furkan Çelik
TRT Spor'da mücadeleyi yorumlayan eski milli basketbolcu Nilay Yiğit Kartaltepe'nin maç sırasında verdiği tepki, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarının eleştirilerine neden oldu.
CANLI YAYINDAKİ TEPKİSİ TARTIŞMA YARATTI
Karşılaşmada Çimsa ÇBK Mersin'in bir hücumdan sayı çıkaramaması üzerine Kartaltepe'nin ağzından çıkan "Ah!" ifadesi canlı yayına yansıdı.
Fenerbahçe taraftarları, bu tepkiyi taraflı yorumculuk olarak değerlendirerek sosyal medyada Kartaltepe'ye tepki gösterdi.
Yaşanan tartışmanın ardından kariyerinde dört yıl Fenerbahçe forması da giyen eski milli basketbolcu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
FENERBAHÇE CAMİASINDAN ÖZÜR DİLEDİ
Kartaltepe, tepkisinin yayın heyecanıyla istemeden ortaya çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yorumcu olarak görev yaptığım Fenerbahçe Tarfin - Çimsa ÇBK Mersin maçında yayının getirdiği heyecanla ve o an farkında olmadan ağzımdan çıkan ifadelerin Fenerbahçe camiasında üzüntü yarattığını görüyorum.
Oyuncu olarak da 4 yıl formasını giydiğim bir kulübe karşı saygısızlık yapmam söz konusu olamaz. Kamu yayıncısı olan TRT kurumu çatısı altında da zaten böyle bir yaklaşım mümkün olamaz. İstemeden üzdüğüm tüm izleyicilerden özür dilerim."