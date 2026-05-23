İngiltere Championship play-off finali öncesinde Hull City kafilesi saldırıya uğradı.

İngiltere Championship play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi dikkat çeken bir olay yaşandı.

Sky Sport’un haberine göre Hull City takım otobüsü, futbolcuları almaya gittiği sırada taş ve şişeli saldırının hedefi oldu. Olay sırasında otobüsün bazı camlarının kırıldığı belirtildi.

WEMBLEY FİNALİ ÖNCESİ GÜVENLİK ALARMI

Wembley Stadyumu’nda oynanacak ve Premier Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği mücadele öncesinde yaşanan olay, final atmosferine gölge düşürdü.

Hull City kafilesini taşıyan otobüse yönelik saldırı sonrası güvenlik önlemleri yeniden gündeme gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.