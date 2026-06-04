Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, üçüncü karşılaşmada yarın kozlarını paylaşacak.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede ilk hava atışı saat 20.00'de yapılacak.
Serinin açılış maçlarında sahasında avantajı değerlendiren sarı-lacivertli ekip, rakibini 60-59 ve 73-72'lik skorlarla geçerek eşleşmede 2-0'lık üstünlük yakaladı.
Üç galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko, yarın da parkeden galibiyetle ayrılması halinde adını final etabına yazdıracak.
Anadolu Efes'in sahadan galip ayrılması durumunda ise yarı final serisi dördüncü maça uzayacak.
Bu eşleşmeden çıkacak takım, finalde Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasındaki serinin kazananıyla şampiyonluk mücadelesi verecek.