Fimple ve TeamSec, finansal kuruluşların kredi ve alacak portföylerini daha etkin yönetebilmeleri ve sermaye piyasalarına erişimlerini kolaylaştırmaları amacıyla stratejik bir iş birliğine imza attı.

Sermaye optimizasyonu ve kredi riski yönetimi alanında yapay zekâ destekli çözümler geliştiren fintech ve regtech şirketi TeamSec’in Perfect Cube Platformu, menkul kıymetleştirme süreçlerini uçtan uca yönetmeyi mümkün kılıyor. Platform, bankaların ve finansal kuruluşların bilançolarında yer alan kredi ve alacak portföylerini menkul kıymetleştirerek sermaye piyasalarına taşımalarını sağlarken; yapılandırma, analiz, ihraç ve yatırımcı yönetimi gibi süreçlerin teknoloji üzerinden yönetilmesine olanak tanıyor.

Modern, API tabanlı ve modüler mimariye sahip ana bankacılık platformu sunan Fimple ise bankaların kredi, finansman ve muhasebe süreçlerini uçtan uca yönetebilmelerini sağlayan teknoloji altyapısı ile öne çıkıyor. Fimple’ın esnek ve modüler mimarisi, finansal kurumların farklı sistem ve platformlarla kolayca entegre olabilmesine imkân tanıyor.

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Fimple kullanan bankalar kredi ve alacak portföylerini TeamSec platformu ile entegre şekilde menkul kıymetleştirme süreçlerine dahil edebilecek. Böylece kredi yaşam döngüsü yönetimi ile sermaye piyasası işlemleri arasında ek sistem kurulumu, uzun implementasyon süreçleri veya ekstra iş gücü olamadan kesintisiz bir entegrasyon sağlanacak.

Fimple Genel Müdürü Mücahit Gündebahar, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Finansal kurumların bilançolarını daha etkin yönetebilmeleri ve yeni fonlama kaynaklarına erişebilmeleri, günümüz finans dünyasında büyük önem taşıyor. TeamSec ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde bankalar, kredi ve alacak portföylerini teknoloji destekli menkul kıymetleştirme süreçlerine kolayca dahil edebilecek. Fimple olarak esnek ve modüler altyapımızla finansal kuruluşların sadece bankacılık operasyonlarını değil, aynı zamanda sermaye piyasalarıyla olan etkileşimlerini de daha entegre ve verimli bir şekilde yönetmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

TeamSec Kurucu Genel Müdürü Esad Erkam Köroğlu ise iş birliğiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Fimple ile gerçekleştirdiğimiz bu entegrasyon sayesinde bankalar kredi ve alacak portföylerini çok daha hızlı ve verimli bir şekilde sermaye piyasalarına taşıyabilecek. TeamSec olarak teknoloji ile finansı bir araya getirerek menkul kıymetleştirme süreçlerini daha erişilebilir ve şeffaf hale getirmeyi hedefliyoruz.”

Fimple’ın ana bankacılık altyapısı ile TeamSec’in menkul kıymetleştirme teknolojisinin birleşmesi sayesinde bankalar ve finansal kuruluşlar, bilançolarını daha etkin yönetebilecek ve alternatif fonlama kaynaklarına sıfır IT yükü ile daha hızlı erişebilecek.