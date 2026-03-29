Batı Avustralya’nın Carnarvon kasabasında etkili olan Narelle Tropikal Siklonu, gökyüzünün alışılmadık şekilde kızıl renge dönmesine yol açtı. Şiddetli rüzgarların çöl bölgelerinden taşıdığı ince kırmızı toprak, atmosferde yoğun bir tabaka oluşturarak gündüz saatlerinde sıra dışı bir görüntü meydana getirdi.

TOZ BULUTU GÖKYÜZÜNÜN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Uzmanlara göre bu doğa olayının temelinde atmosferdeki toz yoğunluğu yatıyor. Havaya karışan ince partiküller, güneş ışığının kısa dalga boylu mavi kısmını engellerken, uzun dalga boylu kırmızı ışığın baskın hale gelmesine neden oldu. Normal şartlarda gün batımında görülen bu etki, yoğun toz nedeniyle gün ortasında tüm gökyüzünü kapladı.

GÖRÜŞ MESAFESİ HIZLA DÜŞTÜ

Siklonun taşıdığı toz bulutu kısa sürede yerleşim alanlarının üzerine yayıldı. Bölgede görüş mesafesi ciddi şekilde azalırken, bazı anlarda neredeyse sıfıra indi. Tanıklar, birkaç dakika içinde havanın karardığını ve gündüz saatlerinde geceyi andıran bir ortam oluştuğunu aktardı. Yetkililer özellikle sürücülere dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

GÜNLÜK YAŞAM GEÇİCİ OLARAK AKSADI

Toz fırtınasının etkisiyle bölgede günlük hayat kısa süreliğine sekteye uğradı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, birçok kişi tarafından ilk etapta filtreli sanıldı. Ancak olayın doğal bir atmosferik etki olduğu kısa sürede anlaşıldı

NADİR GÖRÜLEN BİR ETKİ YARATTI

Uzmanlar, Batı Avustralya’nın kurak yapısının toz fırtınalarına uygun olduğunu ancak siklon etkisiyle bu ölçekte bir olayın nadir yaşandığını belirtiyor. Narelle Tropikal Siklonu, kuzeyden batıya ilerleyerek zaman zaman saatte 200 kilometreyi aşan rüzgar hızlarına ulaştı ve kategori 4 seviyesine kadar güç kazandı.