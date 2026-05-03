Filolar kontak kapattı: Tam 100 bin araç...

Türkiye’de otomotiv sektörü zorlu bir dönemden geçerken, yüksek kredi maliyetleri satışlara tabiri caizse bir ‘hız sınırlayıcı’ koydu. Bu baskıdan doğrudan etkilenen operasyonel kiralama sektöründe de finansmana erişim zorlukları talebi önemli ölçüde sınırlamaya devam etti. Özellikle enflasyon ve yüksek faiz ortamının kiralama maliyetlerini yukarı çekmesi, şirketlerin araç yenileme ve filo büyütme planlarını ertelemesine neden oldu. Bu durum sektöre olan talebi zayıflatırken, son yıllarda gözlenen daralma eğilimini de hızlandırdı. Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) tarafından, NielsenIQ iş birliğiyle hazırlanan rapor, operasyonel araç kiralama sektörünün 2026 yılının ilk çeyreğinde daralmayı sürdürdüğünü ve sektörün araç parkının son 8 yılda yüzde 30 oranında azaldığını ortaya koydu. 2018 yılında 328 bin araçlık bir büyüklüğe sahip olan sektör filosu, 2024 yılında 251 bin 800 adede, 2025 yılı sonunda ise 242 bin adede gerilemişti.
Sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde finansmana erişimin kolaylaştırılmasının kritik olduğuna dikkat çekti.