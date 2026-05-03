Filolar kontak kapattı: Tam 100 bin araç...

EN ÇOK SEDAN TİPİ VE RENAULT TERCİH EDİLİYOR

Renault yüzde 18,9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 12,8 ile Fiat, yüzde 10,4 ile Volkswagen, yüzde 8,7 ile Skoda ve yüzde 7,9 ile Toyota takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 46,6’sı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 31,3 ve orta sınıf araçlar yüzde 10,3 pay aldı. 2026’nın ilk çeyreğinde operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların payı yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. Raporda sektörün araç parkında yer alan benzinli araçların payında artış görüldü. Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 64,8’lik bölümünü benzinli araçlar oluştururken, dizel araçların payı yüzde 21,6’ya geriledi. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti. Raporda yer alan bir başka veri ise gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliğinin devam etmesi oldu. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 38,3 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 26,6 ile ikinci sırada yer aldı. SUV araçlar ise yüzde 26 ile üçüncü sırada yer aldı.