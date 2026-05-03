Filolar kontak kapattı: Tam 100 bin araç...

03 Mayıs 2026 Pazar
Araç kiralama sektörü, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 5,4 daraldı. Şirketlerin tasarrufa yönelerek talebi kısmaları daralma eğilimini hızlandırırıken şirketleri tasarrufa ise yüksek enflasyon ve faiz itti. Kiralama maliyetlerinde de ciddi artışlar yaşandı.

Türkiye’de otomotiv sektörü zorlu bir dönemden geçerken, yüksek kredi maliyetleri satışlara tabiri caizse bir ‘hız sınırlayıcı’ koydu. Bu baskıdan doğrudan etkilenen operasyonel kiralama sektöründe de finansmana erişim zorlukları talebi önemli ölçüde sınırlamaya devam etti. Özellikle enflasyon ve yüksek faiz ortamının kiralama maliyetlerini yukarı çekmesi, şirketlerin araç yenileme ve filo büyütme planlarını ertelemesine neden oldu. Bu durum sektöre olan talebi zayıflatırken, son yıllarda gözlenen daralma eğilimini de hızlandırdı. Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) tarafından, NielsenIQ iş birliğiyle hazırlanan rapor, operasyonel araç kiralama sektörünün 2026 yılının ilk çeyreğinde daralmayı sürdürdüğünü ve sektörün araç parkının son 8 yılda yüzde 30 oranında azaldığını ortaya koydu. 2018 yılında 328 bin araçlık bir büyüklüğe sahip olan sektör filosu, 2024 yılında 251 bin 800 adede, 2025 yılı sonunda ise 242 bin adede gerilemişti.

TOKKDER verilerine göre son 8 yılda sektör yüzde 30 erirken, filo büyüklüğü 100 bin adet azaldı. Sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde finansmana erişimin kolaylaştırılmasının kritik olduğuna dikkat çekti.

2026 yılının ilk çeyreğinde de devam eden bu eğilimle birlikte toplam araç parkı, bir önceki yılsonuna göre yüzde 5,4 oranında azalarak 229 bin 100 adet seviyesine kadar çekildi. Sektörün yeni araç yatırımı yılın ilk üç ayında toplam 27,9 milyar TL’yi bulurken, toplam aktif büyüklüğü 364 milyar TL’ye ulaştı. Ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlayan sektörün aynı dönemde ödenen vergi tutarı 14,4 milyar TL olarak kaydedildi. Operasyonel kiralama ve filo yönetimi kapsamında hizmet verilen toplam müşteri sayısı 26 bin 700 seviyesinde gerçekleşirken, müşteri başına düşen ortalama araç sayısı ise 8 adet oldu. Sektör temsilcileri daralmadan çıkış için enflasyonun seyrinin, faiz indirimlerinin ve maliyetlerin belirleyici olacağını vurguladı. Karar Gazetesi'nin haberine göre, TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangü de “Önümüzdeki dönemde finansmana erişim, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi açısından en kritik başlıklardan biri olmaya devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

2026 MODEL POLO BU SEFER ELEKTRİKLİ
Elektrikli mobiliteye geçiş hızlanırken Volkswagen, efsanevi Polo’nun elektrikli versiyonu ID.Polo’yu resmen tanıttı. 20 milyonun üzerinde satış rakamına sahip Polo’nun mirasını devralan yeni model, 454 km’ye varan menzili ve hızlı şarj desteği ile dikkat çekiyor. Almanya’daki ön sipariş sürecinde 25 bin eurodan başlayan fiyatıyla kompakt elektrikli otomobil segmentinde önemli bir rakip olarak öne çıkıyor. MEB+ platformu üzerine inşa edilen ID.Polo, 4.053 mm uzunluğu ve 2.600 mm dingil mesafesiyle dikkat çekiyor. İçten yanmalı Polo’ya kıyasla çok daha verimli iç mekân sunan model, yüzde 25 artışla 441 litreye ulaşan bagaj hacmine sahip.

YENİ YÜZÜ VE HİBRİT MOTORUYLA 408 SATIŞTA
Peugeot, yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken amiral gemisi 408 modelini güncelleyerek dünyada en çok tercih edildiği pazar olan Türkiye’de satışa sundu. Dinamik fastback silüetiyle öne çıkan Yeni Peugeot 408, Allure ve GT donanım seviyelerinde, 1.2 hibrit 145 beygir gücündeki motor seçeneğiyle geliyor. 2 milyon 270 bin TL’den başlayan fiyatlarla yollara çıkan otomobil, aydınlatmalı ön logo ve bagaj yazısıyla markasında bir ilke imza atıyor. Işığa göre ton değiştiren Aura Yeşil rengiyle beğeni toplayan modelin kalesi ise Türkiye. 3 yıldır küresel satış liderliğini koruyan ve 39 bini aşkın satışa ulaşan Türkiye pazarında, 2026 yılı hedefi 10 bin adedi aşmak.

EN ÇOK SEDAN TİPİ VE RENAULT TERCİH EDİLİYOR
Renault yüzde 18,9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 12,8 ile Fiat, yüzde 10,4 ile Volkswagen, yüzde 8,7 ile Skoda ve yüzde 7,9 ile Toyota takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 46,6’sı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 31,3 ve orta sınıf araçlar yüzde 10,3 pay aldı. 2026’nın ilk çeyreğinde operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların payı yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. Raporda sektörün araç parkında yer alan benzinli araçların payında artış görüldü. Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 64,8’lik bölümünü benzinli araçlar oluştururken, dizel araçların payı yüzde 21,6’ya geriledi. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti. Raporda yer alan bir başka veri ise gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliğinin devam etmesi oldu. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 38,3 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 26,6 ile ikinci sırada yer aldı. SUV araçlar ise yüzde 26 ile üçüncü sırada yer aldı.

