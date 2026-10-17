Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi / AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde 30 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen ve bölgeyi yasa boğan Filo Jet faciasında adalet arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu katamaranın batması sonucu 28 kişi yaşamını yitirmişti. Girne Kaza Mahkemesi bünyesinde görülen 8. duruşmada mahkemeye sunulan en son teknik veriler ve kara kutu dökümleri, faciaya giden yoldaki ihmaller zincirini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Filo Denizcilik Şirket Direktörü Ali Özdülger, Gemi Kaptanı Mustafa Öz, İkinci Kaptan Merve Nur Seraslan, Baş Makinist Zeki Öz, İkinci Makinist Metin Gül ve mürettebat üyeleri Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hurmatov ile Raşat İbrahimov’dan oluşan toplam 9 zanlı, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla yeniden hakim karşısına çıkarıldı.



Duruşmada soruşturmanın gidişatına dair son derece detaylı bilgileri mahkeme heyetine aktaran Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, geminin Seyir Veri Kayıt Cihazı yani VDR bünyesindeki verileri paylaştı. Cihaz içerisinde yer alan toplam 68 günlük ses kaydının henüz sadece 12 günlük ilk bölümünün deşifre edilebildiğini belirten Mannaş, elde edilen bulguların bile gemideki teknik arızaların uzun zamandır bilindiğini net bir şekilde belgelediğini ifade etti.

Mahkeme tutanaklarına ve kayıtlarına resmi olarak geçen diyaloglar, tehlikenin göz göre göre geldiğini ortaya koydu: Gemi Kaptanı Mustafa Öz’ün ses kayıtlarında, "Bu gemi gemi değil, dümen dümen değil" şeklinde çaresizlik içeren ifadeler kullandığı saptandı.

Kaptan Yardımcısı Merve Nur Seraslan’ın ise "Geminin komple bakımdan geçmesi gerekir."

Kayıtların devamında jeneratör sistemlerinde yaşanan sürekli arızalar, dümen Mekanizmasındaki kronikleşmiş sorunlar, egzoz yalıtımında bulunan büyük eksiklikler ve egzoz bölümünün sürekli su alması gibi doğrudan seyir güvenliğini tehdit eden hayati risklerin defalarca konuşulduğu tespit edildi. Ayrıca incelemelerde, geçtiğimiz yıl yaşanan ciddi bir dümen arızası esnasında geminin kontrolü kaybederek manevra yapamadığı ve karşı yönden gelen bir başka deniz taşıtına 200 ila 300 metre kadar tehlikeli biçimde yaklaştığı gerçeği de gün yüzüne çıktı.

Ses incelemelerinde Kaptan Mustafa Öz’ün bir şirket üst düzey yetkilisi hakkında "Tüm arızaları biliyor" ifadesini kullandığı saptanmasına karşın, katamarandaki bu hayati teknik aksaklıkların hiçbirinin resmi mercilere veya Liman Başkanlığı’na bildirilmediği anlaşıldı.

Bunun yanı sıra soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, facianın yalnızca iki gün öncesinde İkinci Kaptan tarafından şirket yetkililerine gönderilen ve durumun ciddiyetini aktaran e-postaların bilişim sistemlerinden silindiğini tespit etti. Siber suçlarla mücadele ekipleri silinen e-posta içeriklerini ve dijital izleri kurtarmak amacıyla teknik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan denizden ve enkazdan çıkarılan gemi parçalarının ise detaylı yapısının anlaşılması amacıyla bir fiber uzmanı bilirkişi tarafından inceleneceği açıklandı. VDR cihazının ise sefer günü saat 20.39 itibarıyla kayıt yapmayı kestiği mahkeme kayıtlarında yer buldu. Soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan kişi sayısının 7’ye yükseldiği, yurt dışında bulunan şirket hissedarlarının henüz adaya getirilemediği kaydedildi.

KAZAZEDE YAKINLARI TEPKİLİ

Girne açıklarında batan gemide yakınlarını kaybeden aileler, sorumluların müebbet hapis gerektiren suçlardan yargılanmasını istedi.

Geminin batmasının ardından yargılanan 9 şüpheli 8. kez duruşmaya çıkarıldı.

Şüphelilerin Girne Kaza Mahkemesine çıkarılışı sırasında gemi kazasında yakınlarını kaybedenler protesto gösterisi düzenledi.

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan kazazede aileleri, şüpheliler için müebbet hapis cezası istediklerini vurguladı.

NE OLMUŞTU

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'taki kazada 27 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp olan Anni Asel Hilaloğlu adlı çocuğun bulunması için arama çalışmalarının KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sürdürüldüğünü duyurmuştu.