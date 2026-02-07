Filmlere konu olan akıl hastalıkları: Bu yapımlar uykularınızı kaçıracak

Akıl hastalıkları, insan zihninin en karanlık ve karmaşık köşelerine ışık tutarken, aynı zamanda korku ve gerilimin en etkili kaynaklarından biri olabiliyor. Sinema, bu psikolojik labirentleri ekranlara taşıyarak, izleyiciyi hem düşündürüyor hem de tüylerini ürpertiyor. İçinde bulunduğumuz modern dünyada, akıl sağlığının önemi her geçen gün artarken, bu tür filmler hem psikolojik gerçekliği hem de dramatik gerilimi bir araya getiriyor.