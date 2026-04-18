Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), 2010 yılında gerçekleşen ve hafızalardan silinmeyen Burak Şen cinayetinin kilit ismi Barış Mirza’yı nefes kesen bir operasyonla yakaladı.

Yenimahalle ilçesi Demetevler’de, 29 Ekim 2010 tarihinde otomobilinin içinde 28 kurşunla taranarak öldürülen 26 yaşındaki Şen’in katil zanlılarını azmettirdiği gerekçesiyle aranan Mirza’nın, 7 yıldır Gürcistan’da saklandığı belirlenmişti.

TANINMAMAK İÇİN "YÜZ NAKLİ" GİBİ DEĞİŞİM

Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucunda, firari Mirza’nın yakalanmamak için inanılmaz bir yönteme başvurduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Mirza: Burun, dudak ve çene bölgelerinden ağır estetik operasyonlar geçirdi. Saç ekimi yaptırarak imajını tamamen yeniledi. Ameliyatlarla kendisini öz kardeşine benzetti.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE GİRİŞ YAPTI

Tanınmaz hale gelen ve kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan zanlı, bu yeni kimliğiyle Türkiye’ye giriş yaptı. Ancak Ankara TEM Aranan Şahıslar Kısım ekiplerinin teknik ve fiziki takibi, bu "maskeli" kaçışı sona erdirdi. Ülkeye girdikten sonra izini kaybettirmeyi planlayan Mirza, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

ADALET TECELLİ ETTİ: CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusunda tüm detayları incelenen ve işlemleri tamamlanan Barış Mirza, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 yıllık dosya, zanlının estetik oyununa rağmen adaletin yerini bulmasıyla yeniden kapandı.