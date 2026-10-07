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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından hayata geçirilen Filmekimi, yirmi beşinci yılında global sinemanın ödüllü ve büyük bir merakla beklenen projelerini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan'ın organizasyon programına dair detayları paylaştığı basın buluşmasının ardından, Werner Herzog'un yönetmenliğini üstlendiği "Bucking Fastard" yapımının Türkiye prömiyeri gerçekleştirildi.

DÖRT FARKLI KENTTE SİNEMA RÜZGARI

Sinema şöleninin İstanbul oturumları 9-18 Ekim tarihleri arasında Atlas 1948, City's CineWAM Nişantaşı, Kadıköy Sineması ve Paribu Art salonlarında izleyici karşısına çıkacak. Etkinlik, 15-18 Ekim'de Ankara'da Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda, 22-25 Ekim tarihlerinde ise İzmir'de Paribu Cineverse MaviBahçe ile ilk kez Mersin'de Paribu Cineverse Forum Mersin adreslerinde sinemaseverleri ağırlayacak.

USTA İSİMLERİN YENİ PROJELERİ SEÇKİDE YER ALIYOR

Festival programında Pedro Almodóvar'ın Cannes'da Altın Palmiye hedefiyle yarışan "Buruk Noel / Bitter Christmas" filmi dikkat çekiyor. Asghar Farhadi'nin Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel ve Pierre Niney gibi ünlü isimleri bir araya getiren "Kesişen Hayatlar / Parallel Tales" çalışması da gösterilecek yapımlar arasında bulunuyor.

Sinemaya dört yıllık bir aranın ardından geri dönen James Gray; Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller'ın rol aldığı "Kâğıttan Kaplan / Paper Tiger" filmiyle izleyici karşısına çıkıyor. László Nemes'in İkinci Dünya Savaşı döneminde Fransız direnişinin öncü figürlerinden Jean Moulin'in son günlerini sinemaya aktardığı "Direniş / Moulin" eseri de seçkide yer alıyor.

Na Hong-jin'in Cannes prömiyerli bilimkurgu, aksiyon ve gerilim türündeki "Hope", Gregg Araki'nin on iki yıllık sessizliğini bozarak çektiği "Seni İstiyorum / I Want Your Sex" ve Andrew Haigh imzalı "Uzun Bir Kış / A Long Winter" yapımları da festival programında kendine yer buluyor. Jean-Pierre Jeunet'in "Violette" filmi ile Martin McDonagh'ın yönettiği ve John Malkovich'e Venedik'te En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazandıran "Vahşi At Dokuz / Wild Horse Nine" projeleri de sinemaseverlerle buluşacak.

Başrolleri Taika Waititi, Amy Adams ve Jenna Ortega tarafından paylaşılan “Klara ile Güneş/ Klara and the Sun” da seçkide kendisine yer buldu. Film, bir Kazuo Ishiguro uyarlaması olarak merak uyandıranlar arasında.

CANNES VE VENEDİK FESTİVALLERİNİN ÖDÜLLÜ FİLMLERİ

Cannes'da En İyi Senaryo Ödülü dahil pek çok başarı elde eden Emmanuel Marre yapımı "Devrinin Adamı / A Man of His Time", organizasyonun öne çıkan yapımları arasında görülüyor. Marie Kreutzer'in Léa Seydoux başrollü "Nazik Canavar / Gentle Monster" eseri ile Rebecca Hall, Noomi Rapace ve Gael García Bernal'in yer aldığı Maria Martínez Bayona yapımı "Yolun Sonu / The End of It" filmleri de festival ekosistemine dahil oluyor.

Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış kategorisinde dünya prömiyerini gerçekleştiren Zachary Wigon'un "Victorian Psycho" çalışması ve Charline Bourgeois-Tacquet'nin Altın Palmiye adına yarışan "Bir Kadının Hayatı / A Woman's Life" filmleri programda sunuluyor. Ayrıca Venedik'te içlerinde Özel Jüri Ödülü’nün de bulunduğu dört ödüle layık görülen "NAZA", İsrail'in Gazze'deki saldırılarının arkasındaki mekanizmayı inceleyen bir belgesel olarak izleyiciye sunuluyor. Eser, "No Other Land / Gidecek Yer Yok" filminin İsrailli yönetmenleri ve aktivist gazetecileri Yuval Abraham ile Rachel Szor ortak imzasıyla gösterime sunulacak.

Venedik Altın Aslan sahibi "Woman Unknown / Meçhul Kadın", Lee Chang-dong'un Jüri Büyük Ödülü, FIPRESCI Ödülü ve Genç Sinema Ödülü alan "Olası Aşklar / Possible Love" ile Hirokazu Kore-eda'nın dört adet ödül kazanmış ödüllü manga uyarlaması "Look Back" gösterilecek diğer dikkat çekici yapımlar arasında bulunuyor.

ANADOLU'DAKİ GÖSTERİMLERDE İSTANBUL ÖDÜLLÜ YAPIMLAR

2026 İstanbul Film Festivali'nde ödül kazanan bazı projeler, Filmekimi kapsamında İstanbul dışındaki duraklarda sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Ziya Demirel'in "En Güzel Cenaze Şarkıları" filmi, Yeni Bakışlar kategorisinde En İyi Senaryo Ödülü ile beraber oyunculuk branşlarında üç ödül elde etti.

Pınar Yorgancıoğlu imzalı "Karanlıkta Islık Çalanlar" filmindeki performansıyla İnci Sefa Cingöz En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanırken, Evrim Çervatoğlu'nun "Keçi501" çalışması Yeni Bakışlar dalında En İyi Görüntü Ödülü'nün sahibi oldu. Damien Hauser'in Altın Lale ödüllü "Prenses Mumbi / Memory of Princess Mumbi" filmi ve Kent Jones'un "Geç Gelen Şöhret / Late Fame" projesi de İstanbul dışındaki kentlerde gösterilecek.