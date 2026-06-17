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Kaynak: AA

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen festival, 2013'ten bu yana sinema tutkunlarını bir araya getiriyor.

Kurulduğu günden bu yana genç sinemacıları destekleyen, yeni hikayelere alan açan ve uluslararası sinema dünyasıyla güçlü bağlar kuran festival, zengin bir programı sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölyeler ve özel etkinlikler festival kapsamında gerçekleşecek.

Festivale ilişkin tüm gelişmelere ve güncel haberlere "www.bogazicifilmfestivali.com" ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebiliyor.