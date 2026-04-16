Olay, Pazartesi günü İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Narkotik ekiplerinin izlediği bir araç, polisin “dur” uyarısına uymayarak kaçtı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, şüphelilerin kaçtığı yönü bildirerek ekiplere yardımcı oldu.

Kovalamaca sırasında yakalanacaklarını anlayan araçtaki 3 kişi, aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri bir evin bahçesine girerek bodrum katına gizlendi. Bölgeyi kısa sürede çembere alan polis ekipleri, şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaçan diğer iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bodrumda yakalanan kişinin Afganistan uyruklu Sahep G.A. (26) olduğu, diğer iki Afgan uyruklu şahısla birlikte Rize’ye çay toplama işi için gittikleri tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Sınır Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganları taşıyan araç sürücüsü İbrahim H.Y.’yi (56) gözaltına alarak hakkında “göçmen kaçakçılığı” suçundan işlem başlattı.

Yapılan takip ve çalışmalar sonucunda kaçan diğer iki Afgan uyruklu düzensiz göçmen, Ordu Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülen operasyonla Ordu’dan Rize’ye giden bir yolcu otobüsünde yakalandı. Yakalanan 3 göçmen, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.