Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman?

Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman?

Piyasalardaki son gelişmeleri ve fiyatlama senaryolarını değerlendiren Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı YouTube yayınında yatırımcılara yönelik dikkat çekici teknik seviyeleri paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 1

Ons altın, gümüş, GMSTR ve Darphane Altın Sertifikası için kısa ve uzun vadeli stratejileri detaylandıran Eryılmaz, risk ve fırsat bölgelerine işaret etti.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 2

Ons altında 4.300-4.371 dolar bandındaki direnç bölgesinin test edildiğini belirten Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, 4.365 dolar üzerinde kalıcılık sağlanamadığı sürece yeni pozisyon açmanın kısa vadeli yatırımcılar için risk taşıdığını ifade etti.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 3

Eryılmaz’a göre 4.365-4.372 dolar direnç bandının aşılamaması durumunda kısa vadeli pozisyonlarda kâr satışına gidilmesi, kalan kısmın ise korunması öneriliyor.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 4

4.372 dolar seviyesinin yüksek hacimle kırılması ve 15 dakikalık kapanış gerçekleşmesi halinde kademeli pozisyon artırımı yapılabilir.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 5

4.337 doların altındaki 15 dakikalık kapanışlarda pozisyonların azaltılması, 4.325 doların altında ise yükseliş momentumunun zayıflayabileceği belirtiliyor.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 6

4.300 dolar üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeler kademeli alım fırsatı olarak görülüyor.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 7

4.285 dolar seviyesine kadar olan sarkmalarda bu desteğin korunması durumunda alım değerlendirilebilir.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 8

Gümüşün altına kıyasla daha güçlü performans sergilediğini vurgulayan Eryılmaz, altın-gümüş rasyosunun 67,08 seviyesine gerilemesinin gümüş lehine bir tablo oluşturduğunu söyledi.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 9

Rasyonun 60 seviyesinin altına inmesi durumunda gümüşteki yukarı yönlü hareketin ivme kazanabileceği öngörülüyor.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 10

65,30 dolar seviyesinin üzerindeki 15 dakikalık kapanışlar yükseliş teyidi sayılıyor. Bu durumda fiyatın 65,80-66,40 dolar aralığına yönelme potansiyeli bulunuyor.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 11

65,30 doların aşılamaması halinde kâr satışı gündeme gelebilir. 64,46 dolar altındaki kapanışlarda kısa vadeli pozisyonların belirgin şekilde küçültülmesi tavsiye ediliyor.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 12

63 dolar üzerindeki tutunmalar korundukça 63 dolara kadar olan geri çekilmeler kademeli alım imkanı sunuyor.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 13

GMSTR tarafında 580-617,5 TL bandının karar aşaması olduğuna dikkat çekildi:

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 14

Kısa vadeli alımlar için 617,5 TL direncinin aşılması beklenmeli. Daha düşük risk tercih edenler için 630 TL üzerindeki günlük kapanışlar 650 TL ve 680 TL hedeflerini öne çıkarıyor.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 15

560 TL altında pozisyon azaltımı, 545 TL altındaki günlük kapanışlarda ise kısa vadeli pozisyonların tamamen kapatılması öneriliyor.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 16

545 TL üzerinde kalındığı sürece 580 TL ve 555 TL seviyelerine doğru olan sarkmalar kademeli alım fırsatı olarak takip edilebilir.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 17

Gram altına kıyasla Darphane Altın Sertifikası'nda yaklaşık yüzde 8'lik bir prim oluştuğunu belirten Eryılmaz, makasın yükseliş dönemlerinde yüzde 15 sınırına kadar çıktığını hatırlattı.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 18

Eryılmaz’a göre 73,60 TL üzerinde günlük kapanış görülmeden yeni alım yapılması önerilmiyor.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 19

Bu seviyenin geçilmesi ve 74,10 TL'nin aşılması halinde 78-80 TL bandı gündeme gelebilir.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 20

Aşağı yönlü harekette 71,50 TL altında pozisyon azaltımı, 68,70 TL altında ise tamamen çıkış düşünülebilir.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 21

Mevcut seviyelerden direkt alım yerine 68,70 TL civarına geri çekilme ya da 78 TL üzerinde günlük kapanışların beklenmesi daha uygun bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

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Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman? - Resim: 22

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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