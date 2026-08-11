Ons altın, gümüş, GMSTR ve Darphane Altın Sertifikası için kısa ve uzun vadeli stratejileri detaylandıran Eryılmaz, risk ve fırsat bölgelerine işaret etti.
Filiz Eryılmaz altında rakam verip uyardı: Altında büyük fırsat ne zaman?
Piyasalardaki son gelişmeleri ve fiyatlama senaryolarını değerlendiren Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı YouTube yayınında yatırımcılara yönelik dikkat çekici teknik seviyeleri paylaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Ons altında 4.300-4.371 dolar bandındaki direnç bölgesinin test edildiğini belirten Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, 4.365 dolar üzerinde kalıcılık sağlanamadığı sürece yeni pozisyon açmanın kısa vadeli yatırımcılar için risk taşıdığını ifade etti.
Eryılmaz’a göre 4.365-4.372 dolar direnç bandının aşılamaması durumunda kısa vadeli pozisyonlarda kâr satışına gidilmesi, kalan kısmın ise korunması öneriliyor.
4.372 dolar seviyesinin yüksek hacimle kırılması ve 15 dakikalık kapanış gerçekleşmesi halinde kademeli pozisyon artırımı yapılabilir.
4.337 doların altındaki 15 dakikalık kapanışlarda pozisyonların azaltılması, 4.325 doların altında ise yükseliş momentumunun zayıflayabileceği belirtiliyor.
4.300 dolar üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeler kademeli alım fırsatı olarak görülüyor.
4.285 dolar seviyesine kadar olan sarkmalarda bu desteğin korunması durumunda alım değerlendirilebilir.
Gümüşün altına kıyasla daha güçlü performans sergilediğini vurgulayan Eryılmaz, altın-gümüş rasyosunun 67,08 seviyesine gerilemesinin gümüş lehine bir tablo oluşturduğunu söyledi.
Rasyonun 60 seviyesinin altına inmesi durumunda gümüşteki yukarı yönlü hareketin ivme kazanabileceği öngörülüyor.
65,30 dolar seviyesinin üzerindeki 15 dakikalık kapanışlar yükseliş teyidi sayılıyor. Bu durumda fiyatın 65,80-66,40 dolar aralığına yönelme potansiyeli bulunuyor.
65,30 doların aşılamaması halinde kâr satışı gündeme gelebilir. 64,46 dolar altındaki kapanışlarda kısa vadeli pozisyonların belirgin şekilde küçültülmesi tavsiye ediliyor.
63 dolar üzerindeki tutunmalar korundukça 63 dolara kadar olan geri çekilmeler kademeli alım imkanı sunuyor.
GMSTR tarafında 580-617,5 TL bandının karar aşaması olduğuna dikkat çekildi:
Kısa vadeli alımlar için 617,5 TL direncinin aşılması beklenmeli. Daha düşük risk tercih edenler için 630 TL üzerindeki günlük kapanışlar 650 TL ve 680 TL hedeflerini öne çıkarıyor.
560 TL altında pozisyon azaltımı, 545 TL altındaki günlük kapanışlarda ise kısa vadeli pozisyonların tamamen kapatılması öneriliyor.
545 TL üzerinde kalındığı sürece 580 TL ve 555 TL seviyelerine doğru olan sarkmalar kademeli alım fırsatı olarak takip edilebilir.
Gram altına kıyasla Darphane Altın Sertifikası'nda yaklaşık yüzde 8'lik bir prim oluştuğunu belirten Eryılmaz, makasın yükseliş dönemlerinde yüzde 15 sınırına kadar çıktığını hatırlattı.
Eryılmaz’a göre 73,60 TL üzerinde günlük kapanış görülmeden yeni alım yapılması önerilmiyor.
Bu seviyenin geçilmesi ve 74,10 TL'nin aşılması halinde 78-80 TL bandı gündeme gelebilir.
Aşağı yönlü harekette 71,50 TL altında pozisyon azaltımı, 68,70 TL altında ise tamamen çıkış düşünülebilir.
Mevcut seviyelerden direkt alım yerine 68,70 TL civarına geri çekilme ya da 78 TL üzerinde günlük kapanışların beklenmesi daha uygun bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.