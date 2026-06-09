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Küresel piyasalarda altın fiyatları, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin yatışması ve ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerinin gölgesinde yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Gram altın 6 bin 432 TL, ons altın ise 4 bin 337 dolar seviyelerinden işlem görürken, uzmanlar yatırımcıları aceleci davranmamaları konusunda uyarıyor.

ORTA DOĞU VE ABD ENFLASYONU YÖNÜ BELİRLİYOR

İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmandığı günlerde 4.269 dolara kadar gerileyen ons altın, bölgede ateşkes rüzgarlarının esmesiyle yeniden toparlanma sürecine girdi. Ancak piyasaların asıl odaklandığı nokta ABD ekonomisindeki gelişmeler.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 17 Haziran'da açıklayacağı faiz kararı öncesinde iki kritik veriyi yakından takip ediyor. Çarşamba günü ABD mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Perşembe ABD mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri merakla bekleniyor.

Bu makroekonomik verilerin, altın fiyatlarının kısa vadedeki yön arayışında belirleyici olması öngörülüyor.

200 GÜNLÜK ORTALAMA DİRENCE DÖNÜŞTÜ

Geçtiğimiz cuma günü açıklanan güçlü ABD tarım dışı istihdam verisi, altın fiyatlarında teknik bir kırılmaya yol açtı. Analistlerin değerlendirmelerine göre, fiyatların 4 bin 435 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalamanın altına inmesi piyasa açısından dikkat çekti. Daha önce fiyatları tutan güçlü bir destek noktası olarak çalışan bu seviyenin, artık yükselişlerin önünde bir "direnç" oluşturacağı belirtiliyor.

UZMANDAN "ACELE ETMEYİN" UYARISI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan haberde; piyasaların bu hareketli günlerinde, Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın yatırımcılarına stratejik uyarılar geldi. Uzun vadeli yatırımcılar için şu anki tabloda "satış" yapmayı gerektirecek bir panik ortamı olmadığını belirten Eryılmaz, yeni alım yapmayı düşünenlerin ise kesinlikle "kademeli strateji" izlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Eryılmaz'ın öne çıkan tavsiyeleri ve yatırımcıların takip etmesi gereken kritik seviyeler şu şekilde:

“Fiyatlar 200 günlük ortalamanın altında seyrettiği için tüm sermayeyle alım yapmaktan kaçınılmalı. İlk kademe alımlar için 4.280 - 4.311 dolar bandı makul bir izleme bölgesi olabilir. Eğer ons altın toparlanır ve 4.355 dolar ile 4.440 dolar seviyelerinin üzerine çıkarak kalıcılık sağlarsa, bu noktalar güvenli yeni alım kademeleri olarak değerlendirilebilir. Fiyatların 4.280 doların altına sarkması durumunda düşüş eğilimi çok daha derinleşebilir. Yatırımcıların bu destek noktasının kırılması ihtimaline karşı temkinli olması büyük önem taşıyor.”