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Kaynak: Haber Merkezi

10 yaşındaki Filistinli kız çocuğunun savaşın ortasında kurduğu cümleler, Gazze’de çocukların yaşadığı dramı tüm dünyaya gösterdi.

“BEN ARTIK BUNUNLA BAŞ EDEMİYORUM”

Yaşadığı çaresizliği dile getiren küçük kız, “Ben artık bununla baş edemiyorum” diyerek yaşadığı acıyı anlattı.

"BEN SADECE BİR ÇOCUĞUM"

Gelecekte doktor olup kendi halkına yardım etmek istediğini belirten Filistinli çocuk, henüz 10 yaşında olduğunu vurgulayarak, “Ben sadece bir çocuğum. Elimden hiçbir şey gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Saldırılara tepki gösteren küçük kız, “Çocukların üzerine neden füze atıyorsunuz? Bu haksızlık” sözleriyle dünyaya çağrıda bulundu.