Grup tarafından yapılan duyuruya göre udun klasik ezgilerini modern yaklaşımlarla harmanlayan Le Trio Joubran, dört şehirde gerçekleştireceği turne kapsamında sahne alacak.

Filistin’in müzik geleneğini dünya sahnelerine taşıyan topluluk, eserlerinde “acı, direniş ve umut” duygularını öne çıkarıyor.

Ramazan’ın manevi havasına uygun olarak planlanan Türkiye turnesinde Le Trio Joubran; 8 Mart’ta Adana Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde, 9 Mart’ta Gaziantep Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 10 Mart’ta Ankara CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da ve 11 Mart’ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne’de saat 21.30’da dinleyiciyle buluşacak.

Le Trio Joubran, enstrümantal müziğin evrensel gücünü kullanarak izleyicilere hem derin duygusal hem de sanatsal açıdan zengin bir konser atmosferi sunmayı amaçlıyor.