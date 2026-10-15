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Kaynak: AA

İrlandalı yazar Sally Rooney, İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna verdiği destek gerekçesi öne sürülerek kitaplarını bu ülkede satıştan çekmek zorunda kaldığını duyurdu. "The Guardian" gazetesinin haberine göre, "Normal İnsanlar" ve "Arkadaşlarla Sohbetler" adlı eserleriyle ünlenen Sally Rooney, Palestine Action'a kamuoyu önünde verdiği destek gerekçesiyle İngiltere'deki kitap satışlarından telif ücreti alamadığını ifade etti.

Yazar Rooney, "Palestine Action"ın Temmuz 2025'te İngiltere'de terör örgütü ilan edildiğini, ertesi ay ise gruba desteğini devam ettirdiğini ifade eden görüş yazısı kaleme aldığını anımsatarak, "Eserlerimin İngiltere’de yayımlanmasına yönelik sözleşmelerin yerine getirilmesi artık ciddi suç teşkil edebilir. İstişare ve değerlendirme sürecinin ardından, benim de tam onayımla, yayınevim Faber eserlerimi artık İngiltere'de satışa sunamayacağına karar verdi." diye konuştu.

İnançları ve niyetleri konusunda kamuoyuna karşı şeffat ve dürüst olmak için elinden geleni yaptığını belirten yazar, "Bunun sonuçlarını kabul etmeye tamamen hazırım." şeklinde konuştu.

KİTAPLARI ARTIK İNGİLTERE'DE SATILMAYACAK

Öte yandan, Rooney'nin İngiltere ve İrlanda'daki yayınevi Faber ise yaptığı açıklamada, mevcut İngiltere mevzuatı nedeniyle yazarın ülkedeki kitap satışlarından elde ettiği gelirin kendisine aktarılamadığını dile getirdi.

Yayınevi tarafından yapılan açıklamada, "Bir yazarın eserlerini satıp kazancını kendisine aktaramamak, bir yayınevi açısından kabul edilemez bir durumdur." denildi.

Yayınevinin açıklamasında, bu nedenle, Rooney'nin tam onayıyla eserlerinin İngiltere'de hiçbir formatta satışa sunulmaması kararı alındığı ifade edildi. Ayrıca, açıklamada, yayınevinin, Rooney'nin eserlerini yayımlamaktan gurur duyduğu ve kitaplarının diğer ülkelerde satışına devam edileceği bildirildi.

TELİFİNİ "PALESTİNE ACTİON" GRUBUNA AKTARACAK

Rooney, geçen yıl iki romanının İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki uyarlamalarından elde ettiği telif gelirlerini, "Palestine Action" grubunu desteklemeye devam etmek için kullanacağını açıklamıştı.

Rooney, İngiltere'nin Palestine Action'ı yasaklamasına rağmen gruba desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, "Eğer İngiltere devleti bunu terörizm olarak görüyorsa, belki de faaliyetlerimi finanse eden WH Smith ve BBC gibi kuruluşları da incelemeli." demişti.

Yazar Rooney, gözaltına alınma endişesi nedeniyle ödül almak üzere İngiltere'ye yapmayı planladığı ziyareti de iptal etmişti. ​​​​​​​