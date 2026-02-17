Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını uygulanması için çağrıda bulundu. Mustafa, uluslararası baskının artırılması gerektiğini söyleyerek çağrı yaptı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’nın, Ramallah’ta Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldiği duyuruldu.

500'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Mustafa, Valtonen ile yaptığı görüşmede, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 500'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü kaydetti. Mustafa, İsrail'in ateşkesi uygulaması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini söyledi. Gazze’de anlaşmanın ikinci aşamasının eksiksiz uygulanması, insani yardımların artırılması ve yeniden imar sürecinin başlatılması gerektiğini söyleyen Mustafa, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te İsrail’in ilhak ve yerleşimleri genişletme planlarını sürdürdüğünü ifade etti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ise ülkesinin Gazze’de savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalara ve yeniden imar süreçlerine destek verdiğini dile getirdi. Valtonen, iki devletli çözümün güçlendirilmesi ve bölgede istikrarın sağlanması için ilgili uluslararası kararların uygulanması gerektiğini aktardı.