Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas kentinde yer alan 24 megavat kapasiteli Nur Tubas güneş enerjisi santralinin, Filistin’de türünün en büyüğü olduğu belirtildi.

Açılışta konuşan Başbakan Mustafa, söz konusu projenin ulusal enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına kademeli geçiş sürecinde ileri düzeyde stratejik bir adım teşkil ettiğini ifade etti.

Santralin, hükümetin kalkınma programıyla uyumlu olduğunu vurgulayan Mustafa, projenin çiftçileri destekleyeceğini, üretim maliyetlerini düşüreceğini ve tarım sektörünün sürdürülebilirliğini artıracağını söyledi.

Filistin Enerji Otoritesi Başkanı Eymen İsmail ise Tubas vilayetinin elektrik şebekesine bağlı güneş enerjisi projelerinin toplam kapasitesinin halihazırda yaklaşık 35 megavat olduğunu, bunun da vilayette tüketilen toplam elektriğin yaklaşık yüzde 23’üne karşılık geldiğini belirtti.

İsmail, Nisan 2025’te Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen "2025-2030 Ulusal Yenilenebilir Enerji Planı" kapsamında, 2030 yılına kadar elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unun yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasının hedeflendiğini ifade etti.

İsmail, Filistinlilerin kullandığı enerjinin yüzde 86’sının İsrail’den satın alındığını, bu oranın kaynakların çeşitlendirilmesi yoluyla yüzde 50’ye düşürülmesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.