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Kaynak: AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı evleri, çadırları ve mülteci kamplarını hedef almaya devam ediyor. Sağlık kaynakları ve bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgilere göre kentin farklı noktalarında bombardımanlar gerçekleşti.

Gazze'nin batısında yer alan bir eve düzenlenen hava saldırısında enkaz altında kalan karı-koca hayatını kaybetti. Bölgede çıkan yangın sivil savunma ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, Şifa Hastanesi yetkilileri 39 yaşındaki Ekrem Bessam Yasin ve 36 yaşındaki eşi Dina Nebil Yasin'in naaşları ile üçü kadın dört yaralının hastaneye getirildiğini doğruladı.

Kentin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Kayzan Ebu Reşvan bölgesinde bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaşamını yitirirken, kuzey ve orta kesimlerdeki saldırılarda da biri çocuk iki Filistinli hayatını kaybetti. Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarındaki bombardımanda bir kişi ölürken, Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda ağır yaralanan bir Filistinli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bureyc Mülteci Kampı'nda ise askerlerin açtığı ateş sonucu bir çocuk yaralandı.

Saldırıların şiddetlendiği Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilmiş çaresiz insanların sığındığı çadırlar ve evler yoğun topçu ateşine tutulurken, İsrail tankları kentin merkez, kuzey ve güney hatlarını eş zamanlı olarak yaylım ateşine tuttu. Ekim 2023'ten bu yana devam eden yıkımda toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı ise 175 bini aşarken, bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tamamen yok edildi.