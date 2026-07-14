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Kaynak: AA

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı habere göre, Suriye toprakları içinden konuşan ve ismi açıklanmayan "Bashan Öncüleri" adlı örgüt üyesi, Tevrat'a atıfta bulunarak "Bashan (Hauran) bölgesinin Yahudi halkına ait olduğunu" öne sürdü.

İsrail ordusuna bölgedeki işgalini sürdürme çağrısı yapan yerleşimci, "Ordu burada kalmalı, zira sağda solda askeri üsler var. Biz de gece gündüz sahada, buradayız." ifadelerini kullandı.

Kendilerine Golan Tepeleri ve güney Suriye'nin Tevrat'taki adından esinlenerek "Bashan Öncüleri" adını veren grup, daha önce de birçok kez toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talebiyle Suriye topraklarına sızmıştı.

Suriye makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Şam yönetimi daha önce defalarca İsrail'in egemenlik ihlallerine son vermesini talep etmişti.