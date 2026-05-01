Filistin Futbol Federasyonu Üyesi Teysir Nasrallah, FIFA’nın İsrail Futbol Federasyonu ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren kulüplerle ilgili tutumuna yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nasrallah, uluslararası futbol yönetimine eleştirilerini yineledi.

AA muhabirine konuşan Nasrallah, Filistin Futbol Federasyonu’nun uzun süredir FIFA nezdinde girişimlerde bulunduğunu belirterek, “Ancak FIFA, yasa dışı yerleşim yerlerindeki kulüplerin 1967’de işgal edilen Filistin topraklarındaki spor faaliyetlerini durdurma yönünde bir karar çıkarmak istemiyor.” dedi.

'BU DURUŞ HER ÖZGÜR FİLİSTİNLİYİ TEMSİL EDİYOR'

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub’un FIFA Olağan Kongresi’nde İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman ile tokalaşmayı reddetmesi de gündeme geldi. Nasrallah, bu tutumu değerlendirirken, “Bu duruş, her özgür Filistinliyi temsil ediyor. Bu ayrıca, İsrail hükümeti tarafından dökülen Filistin kanını savunan bir duruştur.” ifadelerini kullandı.

'İSRAİL FUTBOL FEDERASYONU DA SOYKIRIM REJİMİNİN PARÇASI'

Nasrallah, İsrail Futbol Federasyonu’nun Gazze’deki gelişmelerle bağlantılı olduğunu savunarak, “İsrail Futbol Federasyonu, Gazze Şeridi’ndeki halkımıza soykırım yapan rejimin bir parçasıdır. Recub’un sergilediği duruş da Filistin halkının yaşadığı acılarla uyumludur.” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

İşgal altındaki topraklardaki kulüplerin durumuna da değinen Nasrallah, “Filistin Futbol Federasyonu olarak, FIFA’nın her kongresinde yerleşimcilerin kulüplerinin uluslararası hukuk uyarınca işgal altındaki Filistin topraklarında oynamayı bırakmaları gerektiğini hatırlattık.” dedi.

FIFA’NIN TUTUMU TARTIŞILIYOR

FIFA’nın bu talepleri değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Nasrallah, sürecin uzamasının farklı yorumlara yol açabileceğini ifade etti.

KONGREDE NE OLMUŞTU?

2026 Dünya Kupası’nın düzenleneceği Kanada’da gerçekleştirilen 76. FIFA Kongresi’nde FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin ve İsrail temsilcilerini sahneye davet etti. Recub, bu sırada yapılan tokalaşma çağrısına tepki gösterdi.