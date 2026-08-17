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Kaynak: AA

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Diego Mariano, gazetecilere ülkede etkisini devam ettiren Luis ve Maymay tropikal siklonları ve muson yağmurlarına ilişkin açıklama paylaştı.

Halihazırda 523 tahliye merkezinde 24 binden fazla kişinin barındığını ifade eden Mariano, 5 milyondan fazla kişinin hava olaylarından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Mariano, tropikal siklon ve muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda ülke genelinde 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını, bir kişinin kaybolduğunu açıkladı.