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Güney Çin Denizi'nde kıyıdaş ülkeler arasında yaşanan egemenlik ve sınır gerilimi, yeni bir sınır ihlali iddiasıyla yeniden tırmandı. Filipinler yönetimi, tartışmalı deniz sınırları içerisinde yer alan Scarborough Sığı'nda (Bajo de Masinloc) Çin tarafından konuşlandırıldığı öne sürülen yasa dışı bir yapıya sert tepki gösterdi.

Filipinler merkezli yayın organı "Rappler" ve Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) aktardığı bilgilere göre, diplomatik krize yol açan olayın detayları şu şekilde gelişti:

PEKİN YÖNETİMİNE PROTESTO NOTASI VERİLDİ

Filipinler Dışişleri Bakanlığı denizcilik meselelerinden sorumlu sözcüsü Rogelio Villanueva Jr, düzenlediği basın toplantısında Pekin yönetimine açık bir çağrıda bulundu. Villanueva, Çin'in bölgedeki varlığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Filipinler'in egemenliğini ve Bajo de Masinloc çevresindeki egemenlik haklarını ihlal eden bu yapıyı kaldırın ve benzer eylemleri derhal durdurun" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Analyn Ratonel de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu yüzen platformun tespit edilmesinin ardından "uygun diplomatik adımların zaman kaybetmeden atıldığını" ve Çin'e resmi bir protesto notası iletildiğini doğruladı.

İZİNSİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ŞÜPHESİ

Manila yönetimi, geçtiğimiz ay Scarborough Sığı'nın tam ortasında yer alan lagünün giriş kapısına yakın bir noktada üçgen biçimli bir "yüzen platform" tespit edildiğini kamuoyuna duyurmuştu. Filipinli yetkililer, Çin'in bu deniz platformunu bölgede izinsiz ve tek taraflı bilimsel araştırma faaliyetleri yürütmek amacıyla konuşlandırdığı üzerinde duruyor.

STRATEJİK BÖLGE: SCARBOROUGH SIĞI

Üçgen şeklinde bir deniz bendi yapısına sahip olan ve ortasında korunaklı bir lagün barındıran Scarborough Sığı, coğrafi ve askeri açıdan büyük bir stratejik öneme sahip.

Konumu: Güney Çin Denizi'nin doğu sularında, Filipinler'in kuzey ucundaki Luzon Adası'na yalnızca 120 deniz mili (yaklaşık 222 kilometre) mesafede bulunuyor.

Gerilim Hattı: Son yıllarda Çin ile Filipinler arasındaki güç savaşının merkez üssü haline gelen sığlık, her iki ülkenin de askeri ve sivil seyrüsefer faaliyetleriyle karşılıklı egemenlik iddialarını sergilediği en sıcak bölgelerden biri olarak biliniyor.