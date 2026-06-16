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Filipinler Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan resmi açıklamaya göre; Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ülkesini ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Marcos Jr, küresel gündeme oturan ABD-İran mutabakatını değerlendirdi.

Uluslararası ticaret ve deniz güvenliği açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten Filipinler lideri, sürece ilişkin şu temennilerde bulundu:

Küresel piyasaları ve diplomasi trafiğini yakından ilgilendiren tarihi mutabakata dair ilk duyuruyu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yapmıştı. Gelişmeyi doğrulayan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise iki ülke arasındaki mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de resmi olarak imzalanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılmasıyla birlikte ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının derhal kaldırılacağını ilan etti.

Öte yandan, söz konusu mutabakatın Lübnan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi İsrail kanadında sert tartışmaları beraberinde getirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptıkları ortak açıklamalarda Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttukları bölgelerden kesinlikle çekilmeyeceklerini öne sürdü.