Filipinler’de ulaşım sektörü çalışanları ve çeşitli sivil gruplar, hükümetin artan enerji maliyetlerine karşı aldığı önlemleri yetersiz buldukları gerekçesiyle geniş kapsamlı bir protestoya hazırlanıyor. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, başkent Manila başta olmak üzere ülke genelinde yapılacak greve yaklaşık 80 bin kişinin katılması bekleniyor.

"VERGİ MUAFİYETİ İÇİN MECLİS ONAYI ŞART"

Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi Müsteşarı ve Malacanang Sarayı Basın Sorumlusu Claire Castro, yaptığı açıklamada grev kararının zamanlamasını eleştirdi. Sektörün temel talebi olan katma değer vergisinin kaldırılmasına ilişkin hukuki sınırlara dikkat çeken Castro "Hükümetimiz yakıt sübvansiyonu ve nakit yardımı gibi somut adımlar atmaktadır. Ancak Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın, meclis tarafından gerekli yasal düzenleme yapılmadan vergileri tek taraflı kaldırma yetkisi bulunmamaktadır." dedi.

KRİZİN KAYNAĞI: ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİM

Haberde, akaryakıt fiyatlarındaki önlenemez yükselişin temel nedeni olarak bölgedeki askeri hareketlilik gösterildi. Sektör temsilcileri, yakıt üzerindeki vergilerin tamamen kaldırılmasını talep ederken; Manila hükümeti mevcut yakıt sübvansiyonu ve ulaşım destek programlarının krizi yönetmek için yeterli olduğu noktasında ısrarcı.

Hükümet kanadı, sorunun çözümü için sektör temsilcileriyle her türlü diyaloğa açık olduklarını vurgulayarak, grevin ülke ekonomisine vereceği zarara karşı uyarıda bulundu.