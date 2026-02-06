Filipinler Sivil Savunma Bürosu'nun açıklamasına göre, tropikal fırtına Penha, Pasifik Okyanusu üzerinden ilerleyerek gece saatlerinde Surigao del Sur eyaletine ulaştı. Fırtına, Bohol açıklarında saatte 55 kilometre hızla esen rüzgarlarla etkisini sürdürdü.

BİR AİLE YOK OLDU

OCD Bölge Direktörü Antonio Sugarol, Cagayan de Oro kentinin güneyinde yer alan bir köyde, yoğun yağışların yol açtığı heyelanda bir çift ile iki çocuğun yaşadıkları barakanın çökmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

6 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

Fırtına nedeniyle ülkenin güney ve orta kesimlerinde 6 binden fazla kişi tahliye edildi. Yetkililer, bu kişilerden yaklaşık 5 bin 800’ünün geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini belirtti.

LİMANLARDA MAHSUR KALDILAR

Filipin Sahil Güvenliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle yolcu feribotları ve yük gemilerinin seferlerinin askıya alındığını duyurdu. Bu nedenle 94 limanda yaklaşık 5 bin yolcu ve liman çalışanının mahsur kaldığı açıklandı.