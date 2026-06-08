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Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında meydana gelen şiddetli deprem, bölgede endişeye yol açtı.

İlk olarak 7,3 büyüklüğünde duyurulan sarsıntının büyüklüğü daha sonra 7.8 olarak revize edildi.

Almanya merkezli Jeoloji Araştırma Merkezi (GFZ), depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Kurum, ilk değerlendirmede 7,3 olarak açıkladığı büyüklüğü yapılan incelemelerin ardından 7.8'e yükseltti.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

'TSUNAMİ TEHLİKESİ BÜYÜK ÖLÇÜDE GEÇTİ'

Depremin ardından ABD Tsunami Uyarı Sistemi harekete geçerek olası tsunami riskine karşı uyarı yayımladı. Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı da Filipinler'deki depremin ardından Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yayımladı. Uyarının, İbaraki eyaletinden Okinawa eyaletine kadar uzanan bölgeleri kapsadığı bildirildi. Antara ajansının haberine göre, Endonezyalı yetkililer, depremin ülkenin kıyı bölgelerinde tsunamiye yol açma ihtimalinin bulunduğunu belirterek erken tsunami uyarısı yayımladı. Malezya Meteoroloji Dairesi de Borneo Adası'ndaki Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yaptı. Yetkililer, depremden yaklaşık 5 saat sonra tsunami tehlikesinin büyük ölçüde geçtiğini açıkladı.

Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu. Depremde çok sayıda yapı hasar gördü, yerel basındaki haberlere göre sarsıntı nedeniyle ülkedeki bazı uçuşlar ile Mindanao bölgesindeki Davao'da tüm dersler iptal edildi.

Yetkililer, diğer ölümlerin Güney Cotabato, Batı Davao bölgeleri ile General Santos kenti ve Balut Adası'nda meydana geldiğini açıkladı. İtfaiye Bürosu, ayrıntılara girmeden, ekiplerin General Santos'ta hasar gören bina ve depoda arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını duyurdu. - Filipinler Devlet Başkanı'ndan "Vatandaşlara yüksek bölgelere gidin" çağrısı Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, tsunamiye karşı savunmasız bölgelerdeki vatandaşlara derhal yüksek bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu. Hükümetin harekete geçtiğini belirten Marcos Jr, afet müdahale kurumlarının hazırda beklediğini bildirdi.

BİNLERCE BALIK DEPREM SONRASI KIYIYA VURDU

Filipinler’de deprem sonrası binlerce balığın kıyıya vurması dikkat çekti. Video sosyal medyada gündem oldu.

DEPREM ANI KAMERALARA YANSIDI