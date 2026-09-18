Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Filipinler’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var: Eğitime ara verildi

Filipinler’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var: Eğitime ara verildi

Filipinler’in güneyindeki bir lisede düzenlenen kanlı silahlı saldırıda 6 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı. Bölgede dehşet saçan olayın ardından eyalet genelinde eğitime ara verildi, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Filipinler’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var: Eğitime ara verildi - Resim: 1

Filipinler’in güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 6 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı.

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Filipinler’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var: Eğitime ara verildi - Resim: 2

Filipinler’in Mindanao bölgesindeki Güney Cotabato eyaletinde bugün öğle saatlerinde Banga Ulusal Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi.

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Filipinler’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var: Eğitime ara verildi - Resim: 3

Yetkililer, saldırıda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 17 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölgenin tamamında okulların tatil edildiği belirtildi.

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Filipinler’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var: Eğitime ara verildi - Resim: 4

Filipinler Kızılhaçı, saldırının ardından olay yerine sağlık ekiplerinin gönderildiğini duyurdu.

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Filipinler’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var: Eğitime ara verildi - Resim: 5

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Filipinler’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var: Eğitime ara verildi - Resim: 6
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Filipinler’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var: Eğitime ara verildi - Resim: 7
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Filipinler’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var: Eğitime ara verildi - Resim: 8
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Filipinler’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var: Eğitime ara verildi - Resim: 9
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