Filipinler’in güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 6 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı.
Filipinler’de okul bahçesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var: Eğitime ara verildi
Filipinler’in güneyindeki bir lisede düzenlenen kanlı silahlı saldırıda 6 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı. Bölgede dehşet saçan olayın ardından eyalet genelinde eğitime ara verildi, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Kaynak: AA
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Filipinler’in Mindanao bölgesindeki Güney Cotabato eyaletinde bugün öğle saatlerinde Banga Ulusal Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi.
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Yetkililer, saldırıda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 17 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölgenin tamamında okulların tatil edildiği belirtildi.
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Filipinler Kızılhaçı, saldırının ardından olay yerine sağlık ekiplerinin gönderildiğini duyurdu.
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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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